Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук, который стал соавтором гола в ворота "трехцветных", рассказал о плане на игру и советах Шевченко.

"Взять одно очко в матче с чемпионами мира в такой группе – это хорошо. Наша схема? Было трудно, но было важно перекрыть середину поля. Немного недоработали во время пропущенного гола, но вся команда терпела.

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При выборе тактики тренерский штаб отталкивается от того, какие футболисты есть в его распоряжении, а также смотрит на сильные качества соперника. Но в таких играх без везения трудно.

Я не буду оценивать футболистов другой команды – это не наша прерогатива. Но все знают, что у них футболисты высокого качества. У нас была задача как можно плотнее играть именно позади. Считаю, что получилось, за исключением пары моментов, которые у них были. Но у таких команд всегда будут моменты.

Андрей Николаевич говорил, что будет свой момент – мы выжали из него максимум. Были еще пара неплохих контратак, из которых мы не выжали все, что можно было. Вероятнее всего это произошло из-за большого объема беговой работы, который выполнили в обороне и в атаку было гораздо труднее бегать.

Это был автогол, однако приятно сделать голевую передачу. Будем надеяться, что такой результат придаст позитивных эмоций и уверенности в себе и мы сможем хорошо пройти эту квалификацию", – сказал Сидорчук в комментарии программе "Головна команда".

Напомним, украинцы на выезде расписали боевую ничью с действующим чемпионом мира. Уже 28 марта на "сине-желтых" ожидает второй поединок квалификации ЧМ-2022 против Финляндии.

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