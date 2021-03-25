Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук, який став співавтором гола у ворота "триколірних", розповів про план на гру і поради Шевченка.

"Взяти одне очко в матчі з чемпіонами світу в такій групі – це добре. Наша схема? Було важко, але було важливо перекрити середину поля. Трохи недопрацювали під час пропущеного гола, але вся команда терпіла.

"З перемогою, Україно!": Шева дивує світ, дежавю імені Жерсона, Маліновського обділили – збірну хвалять, але є питання

При виборі тактики тренерський штаб відштовхується від того, які футболісти є в його розпорядженні, а також дивиться на сильні якості суперника. Але в таких іграх без везіння важко.

Я не буду оцінювати футболістів іншої команди – це не наша прерогатива. Але всі знають, що у них футболісти високої якості. У нас було завдання якомога щільніше грати саме позаду. Вважаю, що вийшло, за винятком пари моментів, які у них були. Але у таких команд завжди будуть моменти.

Андрій Миколайович говорив, що буде свій момент – ми вичавили з нього максимум. Були ще пара непоганих контратак, з яких ми не вичавили все, що можна було. Найімовірніше це сталося через великий обсяг бігової роботи, який виконали в обороні і в атаку було набагато важче бігати.

Це був автогол, проте приємно зробити гольову передачу. Будемо сподіватися, що такий результат додасть позитивних емоцій і впевненості в собі і ми зможемо добре пройти цю кваліфікацію", – сказав Сидорчук у коментарі програмі "Головна команда".

Нагадаємо, українці на виїзді розписали бойову нічию з чинним чемпіоном світу. Вже 28 березня на "синьо-жовтих" очікує другий поєдинок кваліфікації ЧС-2022 проти Фінляндії.

Франція – Україна: прекрасний старт відбору, (не)дивна схема, тотальний прагматизм Шеви та бліді копії чемпіонів світу