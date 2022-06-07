"Насколько для меня важно сейчас играть за сборную Украины? В первую очередь – это главная команда нашей страны. Когда ты только начинаешь заниматься футболом – для тебя существует лишь одна команда. Сборная Украины! Тем более, сейчас все знают какой момент в стране. И у нас есть возможность привлекать внимание к происходящим в Украине событиям.

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Как меня персонально коснулась война? Мы уехали из Киева, когда начались боевые действия. Жена была на 8 месяце беременности, нам нужно было искать роддом.

Относительно моего родного Запорожья и того, что вокруг него сейчас происходит... В первую очередь хочу отметить, что в Запорожье оккупанты не добрались – они только в области. В 60-70 км от города. Моя мама с папой, бабушка, родители моей жены, вся родня – в Запорожье. Там сейчас относительно спокойно. Там развевается флаг Украины.

Как я провел вечер после поражения от Уэльса? Какие были разговоры? Вернулись в гостиницу, после игры была тишина. Такой тишины не было в течение всей моей карьеры. Где-то час никто не выходил из номеров, всем хотелось побыть наедине. Александр Васильевич на следующий день сказал, что мужики должны оставаться мужиками и нам нужно перелистнуть эту страницу, какой бы она ни была тяжелой. Для кого это был последний шанс попасть на чемпионат мира. Но завтра – уже новая история, новый турнир, поэтому все мысли только о завтрашнем матче.

Учитывая то, что происходит в Украине сложно ли настроиться на игру? Думаю, что нет. На первые игры, куда мы выезжали с клубами, было сложно настроиться. Но когда мы увидели, какой идет фидбек, когда мы увидели, что военные смотрят на передовой наши матчи – все сразу проходит.

Была ли у игроков дилемма – играть дальше в футбол или взять оружие и пойти воевать? Есть достаточно спортсменов, взявших оружие. Когда все это началось – была очень большая пропасть, и ты не знал, куда идти и что делать. Президент Зеленский в одном из своих обращений сказал, что каждый, кто на своем месте может помогать помогать Украине и армии – должен это делать. Я считаю, что мы сейчас на своем месте и помогаем Украине", – сказал Сидорчук на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, завтра, 8 июня, подопечные Петракова начнут свой путь в новом розыгрыше Лиги наций матчем с Ирландией. Начало встречи в 21:45.

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