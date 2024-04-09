Руководство "синих" пытается усилить свой состав и уже работает над летними трансферами. Новой целью Челси стал вингер Атлетика Нико Уильямс.

Украинцы взорвали АПЛ: Зинченко разжег полемику, Ярмолюк встал между партнерами, а Мудрику такое даже не снилось

Как сообщает Football Insider, лондонцы длительное время следили за выступлениями 21-летнего игрока и впечатлены его способностями. В соглашении Нико предусмотрена клаусула в размере 50 миллионов евро (43 миллиона фунтов), а его контракт истекает летом 2027 года.

В текущем сезоне Уильямс сыграл за Атлетик в 30 матчах во всех турнирах. В его активе шесть голов и 14 результативных передач. Недавно Нико в составе своей команды завоевал Кубок Испании.

Напомним, что 21-летний нападающий, если перейдет в Челси, станет прямым конкурентом Михаила Мудрика, поскольку оба преимущественно играют слева на фланге.

Атлетик выиграл Кубок Испании впервые за 40 лет, одолев Мальорку в серии пенальти