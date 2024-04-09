"Я знаю, что Эммануэль Пети говорил о возможном переходе Мудрика в Арсенал, потому что Артета его любит.

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Мудрик мог бы подойти со своей скоростью и качеством, поэтому он нравится Артете. Перед тем, как он подписал контракт с Челси, "канониры" едва не оформили его переход, но он передумал, и вы не можете этого забыть. Я ранее говорил, что Арсенал выиграет АПЛ в следующем году, а не в этом году, и если они подпишут Мудрика, это может им помочь", – цитирует Галласа Gambling zone.

Напомним, ранее была информация, что Микель Артета попытается летом переманить Михаила в Арсенал.

Мудрик в текущем сезоне сыграл за Челси в 33 матчах во всех турнирах. В активе украинского вингера шесть голов и две результативные передачи.

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