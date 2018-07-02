toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ИСПАНИЯ - РОССИЯ ХОРВАТИЯ - ДАНИЯ БРАЗИЛИЯ - МЕКСИКА БЕЛЬГИЯ - ЯПОНИЯ Новости ЧМ 2018

Моуринью: Великие команды проигрывают и едут домой – это прекрасно

09:33 419 Читати українською
Моуринью: Великие команды проигрывают и едут домой – это прекрасно
Жозе Моуринью / Фото из соцсетей

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью поделился впечатлениями от чемпионата мира-2018.

"Мне не нравится только одно – отношение игроков и тренеров к системе видеоповторов. Им всем нужно уважать и судью на поле, и рефери в видеокабине. Каждый, кто требует проверить решение главного арбитра, должен получать желтую карточку. Меня раздражает только о себе.

ЧМ-2018 Испания – Россия: провал "Тики-таки", цирк Пике и 80-летнее проклятие, в которое трудно не поверить

То, что большие команды проигрывают и едут домой – это прекрасно. Это показывает, что футбол – командная игра. Сборные не должны зависеть от крупных звезд", – цитирует Моуринью издание RT.

Напомним, ЧМ-2018 уже покинули такие именитые команды как Германия, Аргентина, Испания и Португалия.

Теги
ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
30
мин
Бразилия
17:00
Мексика
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук