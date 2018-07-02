Моуринью: Великие команды проигрывают и едут домой – это прекрасно

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью поделился впечатлениями от чемпионата мира-2018.

"Мне не нравится только одно – отношение игроков и тренеров к системе видеоповторов. Им всем нужно уважать и судью на поле, и рефери в видеокабине. Каждый, кто требует проверить решение главного арбитра, должен получать желтую карточку. Меня раздражает только о себе.

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То, что большие команды проигрывают и едут домой – это прекрасно. Это показывает, что футбол – командная игра. Сборные не должны зависеть от крупных звезд", – цитирует Моуринью издание RT.

Напомним, ЧМ-2018 уже покинули такие именитые команды как Германия, Аргентина, Испания и Португалия.