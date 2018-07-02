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Моурінью: Великі команди програють і їдуть додому – це прекрасно

09:33 701 Читать на русском
Моурінью: Великі команди програють і їдуть додому – це прекрасно
Жозе Моурінью / Фото з соцмереж

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью поділився враженнями від перебігу чемпіонату світу-2018.

"Мені не подобається тільки одне – ставлення гравців і тренерів до системи відеоповторів. Їм усім потрібно поважати і суддю на полі, і рефері в відеокабіні. Кожен, хто вимагає перевірити рішення головного арбітра, повинен отримувати жовту картку. Мене дратує тільки цей момент.

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Те, що великі команди програють і їдуть додому – це прекрасно. Це показує, що футбол – командна гра. Збірні не повинні залежати від великих зірок", – цитує Моурінью видання RT.

Нагадаємо, ЧС-2018 вже покинули такі імениті команди як Німеччина, Аргентина, Іспанія та Португалія.

Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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