Моурінью: Великі команди програють і їдуть додому – це прекрасно

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью поділився враженнями від перебігу чемпіонату світу-2018.

"Мені не подобається тільки одне – ставлення гравців і тренерів до системи відеоповторів. Їм усім потрібно поважати і суддю на полі, і рефері в відеокабіні. Кожен, хто вимагає перевірити рішення головного арбітра, повинен отримувати жовту картку. Мене дратує тільки цей момент.

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Те, що великі команди програють і їдуть додому – це прекрасно. Це показує, що футбол – командна гра. Збірні не повинні залежати від великих зірок", – цитує Моурінью видання RT.

Нагадаємо, ЧС-2018 вже покинули такі імениті команди як Німеччина, Аргентина, Іспанія та Португалія.