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Морозюк: Украинский язык родной для меня, но проще говорить на русском

22:13 28 Читати українською
Морозюк: Украинский язык родной для меня, но проще говорить на русском
Николай Морозюк / Фото УАФ

Украинский полузащитник Ризеспора Николай Морозюк поделился мнением относительно языкового вопроса.

"Если одел вышиванку – ты патриот. Говоришь по-русски – не патриот. У меня много знакомых говорят на русском – они больше патриоты, чем многие из тех, кто ходил в вышиванках.

Украинский – мой родной язык, но сейчас мне проще говорить на русском. На каком языке ко мне обращаются, на таком я отвечаю. Ко мне обращается Денисов в "Великом футболе" на русском – я отвечаю на русском.

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Не хочу делить на украиноязычных и русскоязычных, у меня есть свое видение, для меня это не проблема. На украинском я говорю, но получается, что вспоминаю слова, перевожу с русского. Когда 95% людей из твоего окружения говорят на русском, то украинский притупляется.

Я могу спокойно говорить на украинском. Но если у тебя практика и гораздо чаще общение на русском, то тебе со временем на этом языке говорить комфортнее. Кто-то может принципиально говорить на украинском. Я уважаю его мнение. Но у меня есть свое", – цитирует Морозюка Tribuna.com.

Напомним, 32-летний полузащитник родом из города Червоноград, что во Львовской области. В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Морозюк провел 20 матчей, в которых отметился ассистом.

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