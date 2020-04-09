Морозюк назвал свой топ-3 украинских тренеров

Экс-хавбек Динамо, а ныне игрок турецкого Ризеспора Николай Морозюк вспомнил сотрудничество с украинскими специалистами.

"Было очень много тренеров в моей карьере. Мне нравились Семин, Ребров, Яковенко в молодежной сборной. Боюсь кого-то забыть. Были тренеры, которые мне не нравились. Я могу говорить только за себя.

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Футбол – командная игра. Ты находишься в коллективе, общаешься. Кто-то играет в основе –ему нравится, кто-то не играет – ему не нравится. Бывает, что кто-то играет, но ему не нравится. Мне сложно кого-то выделить", – цитирует Морозюка Tribuna.

Напомним, 32-летний полузащитник покинул Динамо в 2019-м. В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Морозюк провел 20 матчей, в которых отметился ассистом.

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