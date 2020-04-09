toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Морозюк назвал свой топ-3 украинских тренеров

20:27 72 Читати українською
Морозюк назвал свой топ-3 украинских тренеров
Николай Морозюк / Фото ФК Динамо

Экс-хавбек Динамо, а ныне игрок турецкого Ризеспора Николай Морозюк вспомнил сотрудничество с украинскими специалистами.

"Было очень много тренеров в моей карьере. Мне нравились Семин, Ребров, Яковенко в молодежной сборной. Боюсь кого-то забыть. Были тренеры, которые мне не нравились. Я могу говорить только за себя.

"Была большая паника": Морозюк рассказал, при каких условиях его жена заразилась коронавирусом

Футбол – командная игра. Ты находишься в коллективе, общаешься. Кто-то играет в основе –ему нравится, кто-то не играет – ему не нравится. Бывает, что кто-то играет, но ему не нравится. Мне сложно кого-то выделить", – цитирует Морозюка Tribuna.

Напомним, 32-летний полузащитник покинул Динамо в 2019-м. В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Морозюк провел 20 матчей, в которых отметился ассистом.

"Після 18:00 вихід на вулицю заборонено". Українець на Кіпрі про особливу мотивацію, ПАОК і барбекю з Худоб'яком

blog_ava
Международный совет изменил правила игры рукой и офсайда
09:59
581
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Юрий Семин Юрий Семин Ризеспор Ризеспор Сергей Ребров Сергей Ребров Павел Яковенко Павел Яковенко Николай Морозюк Николай Морозюк
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
0
час
:
45
мин
Ньюкасл
22:00
Вест Хэм
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук