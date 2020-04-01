Морозюк шокировал очередной сменой имиджа

Бывший капитан Динамо Николай Морозюк во время карантина развлекается, как может.

Защитник турецкого Ризеспора решился на очередную кардинальную смену внешнего вида. Теперь его голову украшают волосы фиолетового цвета. Фотографией нового имиджа экс-динамовца в Facebook поделился Николай Васильков – пресс-атташе Андрея Шевченко и сборной Украины.

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"Что ты делаешь?" – такое впечатление, 32-летний защитник Ризеспора сам несколько шокирован результатом эксперимента.

К слову, в текущем сезоне в активе Морозюка 1 гол и 1 ассист. Его контракт с турецким клубом рассчитан до лета 2021 года. Напомним, воспитанник львовского футбола перебрался в Ризеспор прошлым летом на постоянной основе, а до этого защищал цвета клуба на правах аренды.

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