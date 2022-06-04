"Моя семья в оккупированном Херсоне не смогла посмотреть матч с Шотландией. Там отключена связь, интернет есть только в отдельных местах. Мы общаемся лишь утром и вечером, по смс, у них нет возможности постоянно выходить в интернет. Но когда они прочитали новости – были очень рады, нас поздравили.Так еще совпало, что 2 июня был день рождения у меня, а 3 июня – у моей мамы.Поэтому это был хороший повод, чтобы поздравить маму. Все, кто там остались, все переживают, передавали привет и ждут от нас только победы

Уельс – Україна: передматчева пресконференція Олександра Петракова

Удалось ли нам полностью восстановиться после матча с шотландцами? Да, у нас очень хороший медицинский персонал. У нас хорошие массажисты, есть все для восстановления.

Чем занимаются мои друзья в оккупации? Работы, как таковой, у них сейчас нет. У них большая надежда на то, что наши военные в ближайшее время освободят наши территории и они снова вернутся под контроль независимой Украины. Все в ожидании. У всех, с кем я разговаривал, хорошее и положительное настроение, ведь они видят, как наши военные дают серьезный отпор оккупантам, пришедшим на нашу землю. Это дает положительный стимул, потому что все видят, как весь мир объединился вокруг нас.

Смогли ли мы накопить достаточное количество спортивной злости на матч с Уэльсом? Все знают, какая у нас ситуация, но спорт есть спорт. Даже когда были мысли, что нам подарят путевку на Мундиаль, все футболисты сказали, что это не честно – все должно решаться по спортивному принципу на футбольном поле. Мы прошли Шотландию и понимаем, что на данном этапе игра с Уэльсом – самая важная в нашей жизни. У нас есть большая игровая злость. Все ждут нашей победы. То, что происходит у нас в коллективе, вы увидите завтра на поле. Мы едины и мы покажем, на что способны.

Я бы не сказал, что игра с Шотландией была очень спокойной. Она забрала много эмоций. Когда ты играешь на таком стадионе, при такой сильной поддержке соперника, это все равно придает силы и уверенность, потому что последние 2-3 года эпидемии и другие проблемы не давали возможности играть при полных стадионах. Ради такой поддержки мы и играем. Мы также понимаем, что завтра будет не меньшая поддержка, чем была в последнем матче. И настраиваемся на то, чтобы показать хорошую игру.

Относительно моего взаимодействия с Ярмоленко на фланге... Мы понимаем друг друга с полуслова, нам очень комфортно. Мы общаемся не только на поле, но и за его пределами. У нас хорошее понимание между собой", – сказал Караваев на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, финальная битва за поездку на чемпионат мира в Катаре состоится 5 июня – в воскресенье "сине-желтые" сойдутся в "матче жизни" с Уэльсом. Начало встречи в 19:00.

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