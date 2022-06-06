Об этом рассказал журналист Михаил Спиваковский в эфире ТаТоТаке. По его словам, тренер сам отказался от части денег.

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"Когда Петраков приходил в сборную, то ему предлагали определенные деньги. Чтобы не солгать, примерно в четыре раза меньше, чем получал Шевченко. Не весь его штаб, а именно главный тренер. И Петраков сказал: "Да не надо мне столько. Люди не поймут. Давайте хотя бы наполовину меньше". И он реально зарабатывал где-то в 7-8 раз меньше Шевченко. Это не преувеличение.

Если брать только его работу в этом отборочном цикле, то мы были почти на грани. Было очевидно, что человек выкладывается полностью. Была договоренность с Павелко, что когда все закончится, он приходит и может забрать эту сумму. Я считаю, что он отработал и может забрать все до копеечки", – отметил Спиваковский.

Отметим, поражение от Уэльса стало для 64-летнего Петракова первым в должности наставника "сине-желтых". Украина не едет на чемпионат мира, но уже 8 июня сыграет против Ирландии в стартовом для себя матче Лиги наций 2022/23.

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