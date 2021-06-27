"Томас – третий помощник тренера. Он громкий, постоянно дает инструкции на поле, привлекает к себе внимание других игроков. Его присутствие на поле очень важно для сборной, с ним весело играть", – цитирует Хаверца сайт немецкой федерации.

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Напомним, Томас защищает цвета национальной команды с 2010-го. Форвард сыграл 105 матчей, в которых отметился 39-ю голами. В 1/8 финала Евро-2020 сборная Германии встретится с англичанами, матч состоится 29 июня, начало в 19:00.

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