"Томас – третій помічник тренера. Він гучний, постійно дає інструкції на полі, привертає до себе увагу інших гравців. Його присутність на полі дуже важлива для збірної, з ним весело грати", – цитує Хаверца сайт німецької федерації.

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Нагадаємо, Томас захищає кольори національної команди з 2010-го. Форвард зіграв 105 матчів, в яких відзначився 39-ма голами. В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна Німеччини зустрінеться з англійцями, матч відбудеться 29 червня, початок о 19:00.

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