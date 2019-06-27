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Минай в дебютном матче Кобина сыграл вничью с участником Лиги Европы

11:28 137 Читати українською
Минай в дебютном матче Кобина сыграл вничью с участником Лиги Европы
Минай – Дебрецен – 2:2

Новичок Первой лиги Минай сыграл вничью с венгерским Дебреценом в товарищеском матче.

Товарищеские матчи

Дебрецен – Минай – 2:2

Минай в товарищеской игре едва не переиграл участника нынешней Лиги Европы на их поле. В Дебрецене с бронзовым призером чемпионата Венгрии команда Василия Кобина, который дебютировал в статусе главного тренера, сыграла вничью 2:2, пропустив второй гол всего за 3 минуты до конца встречи.

Минай официально объявил о назначении Кобина на пост главного тренера

Следующий товарищеский матч Минай сыграет во Львове – с местными Карпатами. Игра состоится в субботу, 29 июня.

Заметим, что в прошлом чемпионате Венгрии Дебрецен занял итоговое третье место и одержал право сыграть в квалификации Лиги Европы-2019/20.

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Товарищеские матчи Минай Минай Василий Кобин Василий Кобин Дебрецен Дебрецен
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