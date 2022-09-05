Минай и Колос разошлись миром в матче 3-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка на Футбол 24.

Минай уже на 4 минуте повел в счете: Золотов ошибся при перехвате дальней передачи, чем воспользовался Кулиев, непринужденно обыгравший голкипера.

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Колос ответил голом Ориховского с пенальти. Через 4 минуты уже Минай заработал 11-метровый, но Вишневский попал в штангу. Во втором тайме у Колоса было больше моментов, но ни одна из команд не смогла выявить более сильного.