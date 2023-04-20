Первые участники полуфинала Лиги чемпионов определились во вторник, 18 апреля. Ими стали мадридский Реал и Милан. Испанцы в двух матчах обыграли Челси (дважды по 2:0) и продолжают защиту титула. Милан на выезде сыграл вничью с Наполи (1:1), что позволило "россонери" праздновать итоговый успех. Впервые с 2007 года Милан сыграет в полуфинале Лиги чемпионов.

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В среду, 19 апреля, определились другие два полуфиналиста. Это Манчестер Сити и Интер. "Нерадзурри" упустили победу над Бенфикой (3:3), но прошли дальше, а команда Хосепа Гвардиолы расписала ничью с Баварией (1:1), которая полностью устроила "горожан" после 3:0 на Этихаде.

Полуфинальные пары Лиги чемпионов 2022/23:

Милан – Интер

Реал Мадрид – Манчестер Сити.

Поединки 1/2 финала будут сыграны 9/10 и 16/17 мая. Милан и Реал сыграют первые матчи дома.

Финал ЛЧ 2022/23 (10 июня, Стамбул):

Реал Мадрид/Манчестер Сити – Милан/Интер.

Заметим, что Реал и Ман Сити встречались в 1/2 ЛЧ год назад – в сезоне 2021/22. Тогда мадридцы по сумме двух матчей оказались сильнее (3:4, 3:1). Соответственно, команда Хосепа Гвардиолы получила шанс взять реванш за ту неудачу.

Интер и Милан тоже имеют опыт противостояния в полуфинале ЛЧ. Это было 20 лет назад – в сезоне 2002/03 все решило правило выездного гола (0:0, 1:1, забил Андрей Шевченко), которое сегодня уже утратило силу. Тогда "россонери" с Шевченко вышли в финал и в серии пенальти обыграли Ювентус.

Андрей Лунин после вылета Михаила Мудрика остался единственным представителем Украины в текущей ЛЧ. Вратарь Реала сыграл два матча в евросезоне 2022/23 – оба в групповом турнире против Шахтера (2:1, 1:1).

Среди четырех полуфиналистов ЛЧ Реал является рекордсменом турнира по количеству выигранных трофеев. У мадридцев 14 Кубков чемпионов. Милан выиграл "ушастого" 7 раз, Интер – трижды, а вот Манчестер Сити все еще не выигрывал Кубок/Лигу чемпионов.

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