Международный кубок чемпионов Ювентус переиграл Бенфику в серии пенальти

Бенфика и Ювентус встретились в рамках Международного кубка чемпионов. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Матч Бенфика - Ювентус начался в 20:00 по киевскому времени.



В первом тайме небольшим преимуществом владела Бенфика, которая более активно действовала в атаке. Самым запоминающимся моментом первой половины стала травма экс-форварда Шахтера Факундо Феррейры, которому пришлось покидать поле на носилках.



Во второй половине Ювентус завладел инициативой, однако именно Бенфика вышла вперед в счете. Гримальдо удался шикарный удар со штрафного, с которым не мог справиться Перин. Ответ Ювентуса получилась не менее эффектной: Клеменца обыграл сразу двух защитников на углу штрафной и от перекладины переправил мяч в ворота. А в серии пенальти итальянцы оказались сильнее "орлов" из Лиссабона.

Международный кубок чемпионов

Бенфика – Ювентус – 1:1 (пен. 2:4)

Голы: Гримальдо, 65 – Клеменца, 84