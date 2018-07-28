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Международный кубок чемпионов Ювентус переиграл Бенфику в серии пенальти

22:36 22 Читати українською
Международный кубок чемпионов Ювентус переиграл Бенфику в серии пенальти
Бенфика – Ювентус: обзор матча - Твиттер ФК Ювентус

Бенфика и Ювентус встретились в рамках Международного кубка чемпионов. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Матч Бенфика - Ювентус начался в 20:00 по киевскому времени.

В первом тайме небольшим преимуществом владела Бенфика, которая более активно действовала в атаке. Самым запоминающимся моментом первой половины стала травма экс-форварда Шахтера Факундо Феррейры, которому пришлось покидать поле на носилках.

Во второй половине Ювентус завладел инициативой, однако именно Бенфика вышла вперед в счете. Гримальдо удался шикарный удар со штрафного, с которым не мог справиться Перин. Ответ Ювентуса получилась не менее эффектной: Клеменца обыграл сразу двух защитников на углу штрафной и от перекладины переправил мяч в ворота. А в серии пенальти итальянцы оказались сильнее "орлов" из Лиссабона.

Международный кубок чемпионов

Бенфика Ювентус 1:1 (пен. 2:4)

Голы: Гримальдо, 65 Клеменца, 84

Товарищеские матчи

Бенфика - Ювентус: Суббота 28 июля 2018

Бенфика
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 2 : 4 )
Ювентус
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