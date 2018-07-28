Міжнародний кубок чемпіонів: Ювентус переграв Бенфіку в серії пенальті

Бенфіка та Ювентус зустрілись в рамках Міжнародного кубка чемпіонів. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Матч Бенфіка – Ювентус розпочався о 20:00 за київським часом.

У першому таймі невеликою перевагою володіла Бенфіка, яка більш активно діяла в атаці. Найпамятнішим моментом першої половини стала травма екс-форварда Шахтаря Факундо Феррейри, якому довелось залишати поле на ношах.

В другій половині Ювентус заволодів ініціативою, проте саме Бенфіка вийшла вперед в рахунку. Грімальдо вдався шикарний удар зі штрафного, з яким не міг впоратись Перін. Відповідь Ювентуса вийшла не менш ефектною: Клеменца обіграв одразу двох захисників на куті штрафного і від поперечки переправив м'яч у ворота. А в серії пенальті італійці виявились сильнішими за "орлів" з Лісабона.

Міжнародний кубок чемпіонів

Бенфіка – Ювентус – 1:1 (пен. 2:4)

Голи: Грімальдо, 65 – Клеменца, 84