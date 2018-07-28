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Міжнародний кубок чемпіонів: Ювентус переграв Бенфіку в серії пенальті

22:29 186 Читать на русском
Міжнародний кубок чемпіонів: Ювентус переграв Бенфіку в серії пенальті
Бенфіка –Ювентус: огляд матчу - Твіттер ФК Ювентус

Бенфіка та Ювентус зустрілись в рамках Міжнародного кубка чемпіонів. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Матч Бенфіка Ювентус розпочався о 20:00 за київським часом.

У першому таймі невеликою перевагою володіла Бенфіка, яка більш активно діяла в атаці. Найпамятнішим моментом першої половини стала травма екс-форварда Шахтаря Факундо Феррейри, якому довелось залишати поле на ношах.

В другій половині Ювентус заволодів ініціативою, проте саме Бенфіка вийшла вперед в рахунку. Грімальдо вдався шикарний удар зі штрафного, з яким не міг впоратись Перін. Відповідь Ювентуса вийшла не менш ефектною: Клеменца обіграв одразу двох захисників на куті штрафного і від поперечки переправив м'яч у ворота. А в серії пенальті італійці виявились сильнішими за "орлів" з Лісабона.

Міжнародний кубок чемпіонів

Бенфіка Ювентус 1:1 (пен. 2:4)

Голи: Грімальдо, 65 Клеменца, 84

Товариські матчі

Бенфіка - Ювентус: Субота 28 липня 2018

Бенфіка
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 2 : 4 )
Ювентус
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Товариські матчі Ювентус Ювентус Бенфіка Бенфіка Бенфіка - Ювентус
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