Месси "сменил профессию" во время бразильского скандала – Дибала бесстыдно хохотал над собственным капитаном
10:37 - Читати українською
Забавный эпизод случился после остановки матча Бразилия - Аргентина.
Отчетный поединок остановили уже в начале, поскольку на поле появились правоохранители, которые стремились задержать четырех игроков сборной Аргентины за нарушение карантинных ограничений.
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После этого "Альбиселесте" в полном составе ушли в подтрибунное помещение. Лионель Месси пытался решить конфликт, но переговоры не принесли успеха.
В то же время форвард ПСЖ сильно порадовал Пауло Дибалу. Месси был одет в жилет для фотокорреспондентов. Нападающему Ювентуса это показалось очень смешным.
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