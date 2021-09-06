Отчетный поединок остановили уже в начале, поскольку на поле появились правоохранители, которые стремились задержать четырех игроков сборной Аргентины за нарушение карантинных ограничений.

Бразилия – Аргентина: матч официально перенесен – полиция пыталась арестовать партнеров Месси прямо на поле

После этого "Альбиселесте" в полном составе ушли в подтрибунное помещение. Лионель Месси пытался решить конфликт, но переговоры не принесли успеха.

В то же время форвард ПСЖ сильно порадовал Пауло Дибалу. Месси был одет в жилет для фотокорреспондентов. Нападающему Ювентуса это показалось очень смешным.