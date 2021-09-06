Звітний поєдинок зупинили вже на початку, оскільки на полі з'явилися правоохоронці, які прагнули затримати чотирьох гравців збірної Аргентини за порушення карантинних обмежень.

Бразилія – Аргентина: матч офіційно перенесений – поліція намагалася арештувати партнерів Мессі прямо на полі

Після цього "Альбіселесте" у повному складі пішли у підтрибунне приміщення. Ліонель Мессі намагався владнати конфлікт, але переговори не принесли успіху.

Водночас форвард ПСЖ добряче повеселив Пауло Дибалу. Мессі був одягнутий у жилет для фотокореспондентів. Нападнику Ювентуса це видалося дуже смішним.