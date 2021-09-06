Мессі ''змінив професію'' під час бразильського скандалу – Дибала безсоромно реготав над власним капітаном
10:34 - Читать на русском
Кумедний епізод трапився після зупинки матчу Бразилія – Аргентина.
Звітний поєдинок зупинили вже на початку, оскільки на полі з'явилися правоохоронці, які прагнули затримати чотирьох гравців збірної Аргентини за порушення карантинних обмежень.
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Після цього "Альбіселесте" у повному складі пішли у підтрибунне приміщення. Ліонель Мессі намагався владнати конфлікт, але переговори не принесли успіху.
Водночас форвард ПСЖ добряче повеселив Пауло Дибалу. Мессі був одягнутий у жилет для фотокореспондентів. Нападнику Ювентуса це видалося дуже смішним.
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