Фантастическое выступление нападающего французского Пари Сен-Жермен Килиана Мбаппе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской Барселоны позволило переписать несколько страниц футбольной истории.

Молодой нападающий стал лишь 3-м исполнителем, оформившим хет-трик на Камп Ноу в Лиге чемпионов, сообщает Opta Sports.

Мбаппе поднялся в топ-3 бомбардиров ПСЖ всех времен

Мбаппе повторил достижение Андрея Шевченко и Фаустино Асприльи. Украинец и колумбиец забили по три мяча в логове Барселоны в сезоне 1997/98, когда защищали цвета киевского Динамо и Ньюкасла соответственно. В то время Мбаппе еще даже не появился на свет.

Напомним, что ПСЖ разгромил "блаугранас" в Испании и сделал серьезную заявку на выход в следующий раунд плей-офф. Ответный матч на Парк де Пренс состоится 10 марта.

ПСЖ разгромил Барселону на Камп Ноу, снова забив каталонцам четыре – Мбаппе оформил хет-трик