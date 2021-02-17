Фантастичний виступ нападника французького Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти іспанської Барселони дозволив переписати кілька сторінок футбольної історії.

Молодий нападник став лише 3-м виконавцем, який оформив хет-трик на Камп Ноу в Лізі чемпіонів, повідомляє Opta Sports.

Мбаппе піднявся в топ-3 бомбардирів ПСЖ усіх часів

Мбаппе повторив досягнення Андрія Шевченка та Фаустіно Аспрільї. Українець і колумбієць забили по три м'ячі в лігві Барселони в сезоні 1997/98, коли захищали кольори київського Динамо та Ньюкасла відповідно. У той час Мбаппе ще навіть не народився.

Нагадаємо, що ПСЖ розтрощив "блаугранас" в Іспанії і зробив серйозну заявку на вихід до наступного раунду плей-офф. Матч-відповідь на Парк де Пренс відбудеться 10 березня.

ПСЖ розгромив Барселону на Камп Ноу, знову забивши каталонцям чотири – Мбаппе оформив хет-трик