Хет-трик на Камп Ноу позволил форварду подняться в тройку лучших бомбардиров парижан в истории, сообщает Opta Sports.

Барселона – ПСЖ – видео голов

Теперь в активе Мбаппе 111 мячей во всех турнирах за ПСЖ. Он обошел легендарного Педру Паулету (109 голов). Впереди Мбаппе только дуэт недавних идолов Парк де Пренс – Златан Ибрагимович (156) и Эдинсон Кавани (200).

Напомним, что молодой нападающий защищает цвета ПСЖ с лета 2017 года. Его трансфер обошелся парижанам в 145 млн евро плюс бонусы.

ПСЖ разгромил Барселону на Камп Ноу, снова забив каталонцам четыре – Мбаппе оформил хет-трик