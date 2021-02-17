Мбаппе поднялся в топ-3 бомбардиров ПСЖ всех времен
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Нападающий Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе продолжает переписывать историю французского гранда.
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Килиан Мбаппе 32’
Килиан Мбаппе 65’
Мойзе Кин 70’
Килиан Мбаппе 85’
32’ Килиан Мбаппе
65’ Килиан Мбаппе
70’ Мойзе Кин
85’ Килиан Мбаппе
Хет-трик на Камп Ноу позволил форварду подняться в тройку лучших бомбардиров парижан в истории, сообщает Opta Sports.
Теперь в активе Мбаппе 111 мячей во всех турнирах за ПСЖ. Он обошел легендарного Педру Паулету (109 голов). Впереди Мбаппе только дуэт недавних идолов Парк де Пренс – Златан Ибрагимович (156) и Эдинсон Кавани (200).
Напомним, что молодой нападающий защищает цвета ПСЖ с лета 2017 года. Его трансфер обошелся парижанам в 145 млн евро плюс бонусы.
ПСЖ разгромил Барселону на Камп Ноу, снова забив каталонцам четыре – Мбаппе оформил хет-трик
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