Барселона – ПСЖ – видео голов
Барселона принимает ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео забитых мячей.
Титулованные команды обменялись забитыми мячами уже в первой половине игры.
Барселона – ПСЖ: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Открыли счет хозяева – де Йонг упал в штрафной после легкого прикосновения соперника, а Лионель Месси мощным ударом под перекладину реализовал одиннадцатиметровый.
Гол Месси:
Но счастье "блаугранас" длилось недолго. Молниеносная атака парижан на 32-й минуте завершилась сольным номером Килиана Мбаппе, который не оставил тер Штегену ни единого шанса.
Гол Мбаппе:
На 65-й минуте фланговая атака парижан завершилась неудачным выносом от ветерана Пике, и Мбаппе из района 11-метровой отметки хладнокровно отправил мяч в сетку.
Гол Мбаппе:
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