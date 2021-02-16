Титулованные команды обменялись забитыми мячами уже в первой половине игры.

Барселона – ПСЖ: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Открыли счет хозяева – де Йонг упал в штрафной после легкого прикосновения соперника, а Лионель Месси мощным ударом под перекладину реализовал одиннадцатиметровый.

Гол Месси:

Но счастье "блаугранас" длилось недолго. Молниеносная атака парижан на 32-й минуте завершилась сольным номером Килиана Мбаппе, который не оставил тер Штегену ни единого шанса.

Гол Мбаппе:

На 65-й минуте фланговая атака парижан завершилась неудачным выносом от ветерана Пике, и Мбаппе из района 11-метровой отметки хладнокровно отправил мяч в сетку.

Гол Мбаппе:

А еще через 5 минут Паредес роскошно подал со штрафного на Мойзе Кина, который головой замкнул дальнюю штангу – 1:3! Гол Кина: На 85-й минуте ПСЖ разогнал образцовую контратаку, на финише которой Килиан Мбаппе оказался на углу штрафной и классным выстрелом в дальнюю девятку оформил хет-трик. Гол Мбаппе:

Барселона – ПСЖ: як розпочалась найбільша війна в європейському футболі, або Мессі проти "своїх"?