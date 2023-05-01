"Сливочные" уже несколько лет пытаются привлечь в свою команду французского нападающего. Дважды Мбаппе отказывал Реалу, но Флорентино Перес размышляет о том, чтобы сделать еще одну попытку.

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Как сообщает Mundo Deportivo, президент мадридского клуба хотел бы оформить трансфер до завершения реконструкции Сантьяго Бернабеу. Планировалось, что стадион будет открыт в конце 2022 года, но из-за вторжения России в Украину дату пришлось отложить до начала сезона 2023/24. Президент Реала не представляет открытия Сантьяго Бернабеу без звездного трансфера. Флорентино Перес хочет, чтобы Мбаппе присутствовал на презентации нового дома "сливочных" как игрок команды.

В Мадриде понимают, что заключить сделку будет трудно, особенно если Месси покинет ПСЖ. Катарские владельцы сделают все возможное, что оставить Мбаппе. Но Пересу нравится, что француз сопротивляется и открыто выражается, если не согласен с политикой ПСЖ. К тому же последние неудачи парижан могут подтолкнуть нападающего покинуть клуб, потому что он все еще мечтает выиграть Лигу чемпионов.

Напомним, что контракт Килиана Мбаппе с ПСЖ рассчитан до 2024 года. Пока не известно, начинал ли переговоры парижский клуб по новому соглашению.

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