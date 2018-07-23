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Мбаппе назвал своих претендентов на "Золотой мяч"

24 июля 06:00 5 Читати українською
Мбаппе назвал своих претендентов на "Золотой мяч"
Килиан Мбаппе и Криштиану Роналду / Фото из соцсетей

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе определился со своими претендентами на получение "Золотого мяча".

Молодой талант сборной Франции рассказал, кто по его мнению заслуживает "Золотой мяч" в этом году.

"Неймар, Криштиану Роналду, Лука Модрич, Рафаэль Варан и я", – цитирует Мбаппе издание France Football.

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Интересный факт, что 19-летний нападающий не вспомнил Лионеля Месси и своего партнера по сборной Антуана Гризманна.

Напомним, по итогам ЧМ-2018 Мбаппе получил звание лучшего молодого игрока турнира.

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