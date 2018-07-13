Матюйди: Хорваты истощены? Полный бред!

Хавбек сборной Франции Матюиди рассыпался в комплиментах хорватам перед финалом чемпионата мира-2018.

Сборная Хорватии во всех 3 матчах плей-офф Мундиаля сыграла по 120 минут, а в 1/8 и 1/4 финала обыграла по пенальти Данию и Россию соответственно. После очередного марафона против Англии ожидается, что "клетчатым" не хватит сил на финал.

"Хорваты истощены? Полный бред! Вы не смотрели полуфинал? Хорваты – настоящие воины, англичане выглядели даже более уставшими, чем они", – цитирует Блеза Матюйди официальный сайт ФИФА.

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"Что должна сделать Франция, чтобы обыграть Хорватию? Мы должны играть в свой футбол, как и было прежде. Мы хорошо выглядели в плей-офф, наша команда знает, как защищаться всем вместе.

Выдержит ли давление молодая команда? Наши молодые футболисты уже достаточно зрелые. Давление должно быть положительным, оно не должен нам мешать", – приводит слова Блеза Матюйди L'Equipe.

Напомним, что финал чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия состоится 15 июля в 17.00. На пути к решающему матчу "ле бле" в плей-офф прошли Аргентину, Уругвай и Бельгию.

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