Матюйді: Хорвати виснажені? Цілковита маячня!

Хавбек збірної Франції Блез Матюйді розсипався в компліментах хорватам перед фіналом чемпіонату світу-2018.

Збірна Хорватії в усіх 3 матчах плей-офф Мундіалю зіграла по 120 хвилин, а в 1/8 та 1/4 фіналу обіграла по пенальті Данію та Росію відповідно. Після чергового марафону проти Англії очікується, що "картатим" забракне сил на фінал.

"Хорвати виснажені? Цілковита маячня! Ви не дивилися півфінал? Хорвати – справжні воїни, англійці виглядали навіть більш втомленими, ніж вони", – цитує Блеза Матюйді офіційний сайт ФІФА.

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"Що повинна зробити Франція, щоб обіграти Хорватію? Ми повинні грати у свій футбол, як і було досі. Ми добре виглядали у плей-офф, наша команда знає, як захищатися усім разом.

Чи витримає тиск молода команда? Наші молоді футболісти вже досить зрілі. Тиск повинен бути позитивним, він не повинен нам заважати", – наводить слова Блеза Матюйді L'Equipe.

Нагадаємо, що фінал чемпіонату світу-2018 Франція – Хорватія відбудеться 15 липня о 17.00. На шляху до вирішального матчу "ле бльо" у плей-офф пройшли Аргентину, Уругвай і Бельгію.

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