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Марокко – Иран: послематчевая пресс-конференция Карлуша Кейруша

15 июня 21:42 85 Читати українською
Марокко – Иран: послематчевая пресс-конференция Карлуша Кейруша
Карлуш Кейруш / Иран

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш поделился впечатлениями после матча с Марокко.

"После стольких лет в профессии могу сказать, что чемпионат мира – сложнейший турнир. Мы начали играть очень плотно с самого начала, потому что знали, что Марокко играет очень быстро и оказывает серьезное давление. Но нам удалось создать ментальный коллапс для соперника.

Марокко – Иран – 0:1 – видео гола и обзор матча

Мы заблокировали всех креативных игроков соперника. А потом начали ждать своего шанса. Между прочим, единственный острый момент первого тайма создали мы. Мы создали панику в штрафной Марокко. Мы понимали, что можем выиграть.

В футболе не обходится без удачи. Марокко – отличная команда. Тем прекраснее эта победа. Теперь немного отдохнем и будем думать об игре с Испанией. Наши парни сегодня доказали, что их надо ценить так же, как и мировых звезд, которые сюда приехали. Они хотят играть в футбол. А моя задача – направить их в нужное русло.

С Испанией будет другая игра. У испанцев все – от голкипера до нападающего – могут создать голевой момент. Так что нужно думать, как против них играть. Как с Марокко, когда достаточно закрыть нескольких игроков, не получится. Но будем стараться", – цитирует Кейруша Sport24.ru.

ЧМ-2018 1 тур

Марокко - Иран: Пятница 15 июня 2018

Марокко
Матч окончен
0 : 1
Иран
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ЧМ 2018 Иран Иран Карлуш Кейруш Карлуш Кейруш Марокко - Иран
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