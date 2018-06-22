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Марокко – Іран: післяматчева прес-конференція Карлуша Кейруша

15 червня 21:42 311 Читать на русском
Марокко – Іран: післяматчева прес-конференція Карлуша Кейруша
Карлуш Кейруш / Іран

Головний тренер збірної Ірану Карлуш Кейруш поділився враженнями після матчу з Марокко.

"Після стількох років у професії можу сказати, що чемпіонат світу – дуже складний турнір. Ми почали грати дуже щільно з самого початку, тому що знали, що Марокко грає дуже швидко і чинить серйозний тиск. Але нам вдалося створити ментальний колапс для суперника.

Ми заблокували всіх креативних гравців суперника. А потім почали чекати свого шансу. Між іншим, єдиний гострий момент першого тайму створили ми. Ми створили паніку в штрафному майданчику Марокко. Ми розуміли, що можемо виграти.

У футболі не обходиться без удачі. Марокко – хороша команда. Тим прекрасніша ця перемога. Тепер трохи відпочинемо і будемо думати про гру з Іспанією. Наші хлопці сьогодні довели, що їх треба цінувати так само, як і світових зірок, які сюди приїхали. Вони хочуть грати в футбол. А моє завдання – направити їх в потрібне русло.

З Іспанією буде інша гра. У іспанців всі, від голкіпера до нападника, можуть створити гольовий момент. Так що потрібно думати, як проти них грати. Як з Марокко, коли досить закрити декількох гравців, не вийде. Але будемо намагатися", – цитує Кейруша Sport24.ru.

ЧС-2018 1 тур

Марокко - Іран: П'ятниця 15 червня 2018

Марокко
Матч завершено
0 : 1
Іран
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Теги
ЧС 2018 Іран Іран Карлуш Кейруш Карлуш Кейруш Марокко - Іран
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