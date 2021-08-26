Полузащитник "горняков", который стал автором первого гола в ворота Монако, оценил итог дуэли на ОСК Металлист и выход Шахтера в основной раунд Лиги чемпионов.

Шахтер не без проблем вышел в групповой турнир Лиги чемпионов, вырвав ничью у Монако. Основное время поединка на ОСК Металлист завершилось со счетом 1:2 (отличился именно Марлос), но в экстра-тайме подопечные Роберто Де Дзерби забили спасительный гол.

"Это был очень сложный матч против очень квалифицированной команды. Очень сложно проводить такие матчи, потому что это опытная команда. Они играют в хорошем чемпионате и приезжают к нам, где прессингуют таким образом, – это сложно.

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У Шахтера сегодня было на поле очень много молодых ребят. Возможно, нужно больше опыта, чтобы выступать в таких играх. Наши ребята с отличными качествами, талантом – думаю, со временем они научатся выступать в таких поединках. Мы здесь для того, чтобы помогать, подсказывать.

Очень счастлив, что мы прошли в групповой этап, так как эти матчи помогут ребятам стать еще лучше, как и нам всем. Сейчас нужно много работать. Понятно, что благодаря нашему опыту и хорошим качествам мы проведем классную Лигу чемпионов. Я уже много лет в Шахтере, выиграл много трофеев, забил много мячей и верю, что являюсь примером для молодых ребят. Сейчас самое главное – проход дальше, потому что ребята будут учиться, как играть в таких матчах

Понятно, что ОСК Металлист – это особенный стадион для меня. Вчера видел президента Металлиста на стадионе, в отеле. Это зажгло те чувства, которые были в первые годы в Украине. Проход посвящаю всем людям, которые были со мной на старте.

Сомневался ли в проходе Шахтера по ходу матча? Сомнений никогда нет. Мы живем эмоциями игры. Я много раз участвовал в подобных матчах, знал о сложностях. Мы начали играть, к сожалению, только на нашей половине – у нас много атакующих игроков, но не удавалось выходить вперед. Когда слишком много времени проводишь на своей половине, то будто теряешь эту силу и начинаешь терять очень много ненужных мячей.

Но когда есть момент, нужно жить им – выбрасываться вперед и делать все, чтобы вести команду к победе", – рассказал Марлос в эфире MEGOGO.

Жеребьевка группового турнира ЛЧ 2021/22 состоится сегодня, 26 августа. Начало – в 19:00 по Киеву. Шахтер будет сеяным в третьей корзине.

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