Шахтер – Монако – видео голов
22:45 - Читати українською
Шахтер принимает Монако в ответном матче плей-офф квалификации ЛЧ 2021/22. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".
Поединок начался с тотального доминирования французов, которых призывал атаковать результат первого матча (0:1), и подопечные Ковача быстро добились своего.
Шахтер – Монако: онлайн-трансляция ответного матча плей-офф квалификации ЛЧ
Стремительная контратака слева завершилась ударом Фолланда, с которым Пятов сумел справиться, но никто из защитников не помешал Виссам Бен-Еддеру удачно сыграть на добивании.
Не успели "горняки" проснуться после пропущенного гола, как Бен-Еддер во второй раз расстрелял ворота донецкого клуба.
Дубль Бен-Еддера:
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter