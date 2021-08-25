Шахтер принимает Монако в ответном матче плей-офф квалификации ЛЧ 2021/22. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Поединок начался с тотального доминирования французов, которых призывал атаковать результат первого матча (0:1), и подопечные Ковача быстро добились своего.

Шахтер – Монако: онлайн-трансляция ответного матча плей-офф квалификации ЛЧ

Стремительная контратака слева завершилась ударом Фолланда, с которым Пятов сумел справиться, но никто из защитников не помешал Виссам Бен-Еддеру удачно сыграть на добивании.

Не успели "горняки" проснуться после пропущенного гола, как Бен-Еддер во второй раз расстрелял ворота донецкого клуба.

Дубль Бен-Еддера: