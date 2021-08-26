Півзахисник "гірників", який став автором першого гола у ворота Монако, оцінив підсумок дуелі на ОСК Металіст і вихід Шахтаря в основний раунд Ліги чемпіонів.

Шахтар не без проблем вийшов у груповий турнір Ліги чемпіонів, вирвавши нічию у Монако. Основний час поєдинку на ОСК Металіст завершився з рахунком 1:2 (відзначився саме Марлос), але в екстра-таймі підопічні Роберто Де Дзербі забили рятівний гол.

"Це був дуже складний матч проти дуже кваліфікованої команди. Дуже складно проводити такі матчі, тому що це досвідчена команда. Вони грають в хорошому чемпіонаті і приїжджають до нас, де прессингують таким чином, – це складно.

Шахтар – Монако – 2:2 – відео голів та огляд матчу

У Шахтаря сьогодні було на полі дуже багато молодих хлопців. Можливо, потрібно більше досвіду, щоб виступати в таких іграх. Наші хлопці з відмінними якостями, талантом – думаю, з часом вони навчаться виступати в таких поєдинках. Ми тут для того, щоб допомагати, підказувати.

Дуже щасливий, що ми пройшли в груповий етап, тому що ці матчі допоможуть хлопцям стати ще кращими, як і нам всім. Зараз потрібно багато працювати. Зрозуміло, що завдяки нашому досвіду і хорошим якостям ми проведемо класну Лігу чемпіонів. Я вже багато років у Шахтарі, виграв багато трофеїв, забив багато м'ячів і вірю, що є прикладом для молодих хлопців. Зараз найголовніше – прохід далі, тому що хлопці будуть вчитися, як грати в таких матчах

Зрозуміло, що ОСК Металіст – це дуже особливий стадіон для мене. Вчора бачив президента Металіста на стадіоні, в готелі. Це запалило ті почуття, які були у перші роки в Україні. Прохід присвячую всім людям, які були зі мною на старті.

Чи сумнівався в проході Шахтаря по ходу матчу? Сумнівів ніколи немає. Ми живемо емоціями гри. Я багато разів брав участь в подібних матчах, знав про складнощі. Ми почали грати, на жаль, тільки на нашій половині – у нас багато атакувальних гравців, але не вдавалося виходити вперед. Коли занадто багато часу проводиш на своїй половині, то ніби втрачаєш цю силу і починаєш втрачати дуже багато непотрібних м'ячів.

Але коли є момент, потрібно жити ним – викидатися вперед і робити все, щоб вести команду до перемоги", – розповів Марлос в ефірі MEGOGO.

Жеребкування групового турніру ЛЧ 2021/22 відбудеться сьогодні, 26 серпня. Початок – о 19:00 за Києвом. Шахтар буде сіяним у третьому кошику.

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