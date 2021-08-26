В 120-минутной битве на ОСК Металлист донецкий Шахтер расписал боевую ничью с Монако, прорвавшись в групповой этап ЛЧ по итогам двух матчей.

В Шахтер перед выездным матчем против Монако не верила ни одна букмекерская контора, но "горняки" сумели привезти с "Луи II" минимальную победу с блестящим голом Педринью. Правда, большую часть встречи монегаски доминировали, не открыв счет только благодаря великолепной игре Трубина, поэтому перед ответным матчем букмекеры снова ставили на команду Нико Ковача. Не в последнюю очередь на их оценки повлияли травмы главных героев первого поединка.

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Педринью так и не попал в заявку, а Трубина в воротах заменил Пятов. Других перестановок в составе итальянский наставник не сделал. Его хорватский визави также ограничился косметическими изменениями, поставив в ворота Нюбеля вместо Маецки – таким образом, в Харькове в основе вышли голкиперы, которых раскритиковали за последний матч в чемпионате.

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В первые 10 минут обе команды вели разведку. Шахтер пытался держать мяч под контролем и владеть инициативой, а Монако сразу предложило большое количество единоборств и интенсивный прессинг. Довольно быстро коллективы обменялись ударами со стандартов – Бадьяшиль головой замыкал подачу с углового (неточно), а Майкон со штрафного метров с 23-х попал в стенку. В целом, игровым преимуществом в этот период никто не обладал.

Впрочем, в середине первого тайма уже стало заметно, что Шахтеру трудно выходить из-под давления соперника. Гости накрывали "горняков" на приеме, создавали численное большинство и легко отбирали мячи, после чего выходили в перспективные позиционные атаки. Одну из них Бадьяшиль завершил дальним выстрелом, а на 15-й и 16-й пошли удары из окрестностей штрафной – мимо ворот пробили Кайо и Сидибе.

Дончане пытались выходить из-под прессинга используя смещения Траоре в глубину, но именно с него на 18-й минуте Монако и открыл счет. Лассина потерял мяч в центре поля, а подопечные Нико Ковача раскатали быстрый контрвыпад с врыванием Фолланда на левый край штрафной – Кевин мощно пробил, Пятов парировал в центр, а Бен-Еддер тут же сыграл на добивании. 0:1! Счет по сумме двух матчей сравнялся.

Монако не спешил идти добивать Шахтер, не создав ничего интересного в следующие 20 минут, однако дончане в этот период выглядели просто катастрофически. Мяч не держался в ногах, каждые 2-3 передачи завершались потерями, все единоборства проигрывались, а выйти из-под агрессивного прессинга гостей не удавалось. Впечатление было таким, будто "горняки" играют в меньшинстве, хотя у них были две перспективные контратаки. Одна завершилась падением Алана Патрика на линии штрафной, однако Энтони Тейлор не свистнул фол.

На 38-й минуте болельщики Шахтера вспомнили о старой проблеме на стандартах: Головин выполнил подачу с правого фланга, а Бадьяшиль в полном одиночестве замкнул ее ударом с левой метров с 14-ти – штанга спасла хозяев! Впрочем, уже через минуту мяч пришлось вынимать из сетки наших ворот. Кайо получил заброс из глубины и прострелил с левого фланга на дальнюю штангу, а Бен-Еддер при полной свободе замкнул метров с пяти в пустой угол – 0:2. Монако вырвался вперед по сумме двух матчей!

Перед свистком на перерыв, противостояние вообще могло завершиться в результате неудачной скидки Витао на Пятова. Бен-Еддер подхватил мяч и вышел один на один с Андреем, перебросив его, однако сфера пролетела мимо створа. В конце концов, отдыхать команды отправились при комфортном преимуществе Монако, хотя всего один гол дончан сравнял бы общий счет.

В раздевалке Роберто Де Дзерби снял с игры Матвиенка, выпустив Исмаили. Этот ход сумел выровнять ход игры – у дончан начала работать контригра, которая приносила стандарты и заставляла соперника оттягиваться назад. В первые 10 минут второго тайма Шахтер выглядел активнее, а на 58-й хозяева едва не открыли счет в результате подачи с углового. Марлон замкнул ее, но мяч пролетел над перекладиной.

Впрочем, активность "горняков" раскрывала команду, а проблемы с единоборствами никуда не делись. Как следствие, в середине второго тайма игра стала открытой, причем только монегаски создавали моменты. Сразу после удара Марлона гости ответили контратакой с острым выстрелом Фолланда мимо ближнего угла, а на 65-й Бен-Еддер вышел один на один с Пятовым – и не пробил его. Еще через три минуты Фолланд получил заброс на левый край штрафной, нанеся удар с близкого расстояния, но в последний момент его накрыл Марлон. Шахтер же в этот период имел лишь несколько контрвыпадов без завершения и выстрел Патрика со стандарта над воротами.

Роберто Де Дзерби отреагировал на усиление футбола Монако, выпустив Марлоса вместо Тете на 70-й минуте. Игра еще сильнее ускорилась, а уже на 74-й решение итальянца принесло успех! Траоре на левом фланге получил мяч и перевел его на линию штрафной, Патрик сразу перевел его на правый край, а Марлос в касание выстрелил под ближнюю штангу – 1:2! Шахтер сравнял счет по сумме двух матчей!

Ковач сразу ответил двойной заменой, выпустив Диопа и Исидора вместо Головина и Бен-Еддера. "Горняки" же через несколько минут ответили выходом Мудрика. Матч сохранил свой открытый характер с атаками в обе стороны – впрочем, дончанам не хватало качества в завершении. Они могли забивать на 83-й минуте в результате открывания Мудрика на левом углу штрафной, но вместо удара Михаил пошел в опрометчивый розыгрыш, потеряв мяч.

У Монако моменты были гораздо острее. Все началось с дальнего и очень неприятного выстрела Диопа на 81-й (Пятов парировал), а на 88-й гости выскочили в контратаку 2 в 2. Фолланд завершил его ударом в небо. На 89-й же монегаски могли заработать пенальти за падение Исидора, однако Энтони Тейлор приказал играть дальше.

Наиболее страшно за дончан стало в последние 4 минуты основного времени: на 90-й Фолланд в результате прострела с правого фланга пробил в пустые ворота метров с трех, но каким-то чудом он попал в Марлона – а еще через две минуты Кевин ворвался на левый край и выстрелил в дальний угол. Пятов спас Шахтер!

В конце концов, свисток Энтони Тейлора отправил команды в овертаймы.Первый из них долгое время ничем не поражал, но перед мини-перерывом Монако заставил дончан нервничать. На 105-й минуте Фолланд получил передачу от Исидора перед штрафной, после чего Исидор потянул за собой свежего Кривцова – немец же из зоны Сергея мощно пробил метров с 20-ти. Выше ворот!

Перед вторым таймом Роберто Де Дзерби схватил за шею Мудрика и что-то ему эмоционально объяснял, отталкивая даже собственных переводчиков. После этого он еще и завел команду в последние 15 минут – и Шахтер действительно пошел вперед. Правда, пользы от активности было немного. Монако уверенно отбивался. Все плавно шло к серии пенальти.

И неожиданно на 115-й минуте произошло невероятное. Мудрик в подкате перехватил мяч в центре, после чего хозяева провели контратаку. Пока центрхавы разгоняли эпизод, Михаил выполнил рывок к левому углу штрафной и получил передачу в ноги – в завершении эпизода вингер решил прострелить. Решение было неудачным, ведь защитники блокировали передачу, однако именно этот факт и помог забить. Мяч рикошетом от Агиляра перелетел Нюбеля, упав в сетку ворот. 2:2!

По сумме двух матчей "горняки" вырвались вперед. Монако пытался спастись, едва не пропустив третий гол в контратаке 2 в 2, а вот моментов у ворот Пятова гости так и не придумали. В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью, равноценную победе дончан. Шахтер выходит в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА!

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