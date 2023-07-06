"Я счастлив, что возглавил Карпаты и это действительно важный момент в моей тренерской карьере. Да, я долгое время не работал, пауза затянулась. Но на это были объективные причины, о которых уже не стоит вспоминать.

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Я имею огромный стимул и очень хочу развить клуб. Могу заверить, что приложу все усилия для побед Карпат. Надеюсь, что футболисты также проникнутся этой идеей.

Богдана Стронцицкого и Андрея Сапугу я знаю очень давно. В свое время оба выступали под моим руководством и знакомы со всеми требованиями. К тому же, они работали в предыдущем тренерском штабе.

Кстати, отдельно хочу поблагодарить Андрея Тлумака за проделанную работу. Часто она была незаметной и черновой. Мне сейчас гораздо легче, чем тогда, когда он начинал. Ведь на тот момент фактически не было никаких условий. Однако пришло время двигаться вперед, мы все понимаем нашу задачу.

Мой сын находился со мной в Харькове и Днепре, ездил с этими командами на сборы, был привлечен к тренировочному процессу, поэтому знает все нюансы и детали. К тому же, он имеет немалый самостоятельный опыт. Это и четыре года в Вильярреале, и статус главного тренера в Агробизнесе, Черноморце и Мариуполе. Остап понимает меня без слов и знает, в какой футбол я хочу играть", – цитирует Маркевича официальный сайт Карпат.

Напомним, "зелено-белые" уже начали подготовку к новому сезону – сейчас команда проводит тренировочные сборы на Закарпатье.

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