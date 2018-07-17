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Марадона: Сейчас нет игроков, которые забивают большие голы

09:01 26 Читати українською
Марадона: Сейчас нет игроков, которые забивают большие голы
Диего Марадона / фото: ФИФА

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона поделился впечатлениями от финального матча чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия.

"Выиграла Франция, потому что назначили пенальти, который был придуман арбитром. Речь о моменте, когда мяч попал в руку Перишичу. Просмотр VAR должен был обеспечить честное решение.

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Во время финала я сижу и говорю себе: уже не ты играешь – другие футболисты. Я гораздо больше развлекался с мячом, по сравнению с тем, что происходит сейчас. Нет игроков, которые тебя удивляют. Нет игроков, которые забивают большие гола.

Да, у нас есть возможность видеть Неймара, Месси, у которого нет помощников в сборной. В Азара ситуация лучше, потому что с ним играют Мертенс, Лукаку. В Бельгии очень хорошая команда. Но я не вижу сборную Бельгии победителем чемпионата мира", – Марадону Прессбол.

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
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ЧМ 2018 Франция - Хорватия Диего Марадона Диего Марадона
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