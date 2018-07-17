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Марадона: Зараз немає гравців, які забивають великі голи

09:01 313 Читать на русском
Марадона: Зараз немає гравців, які забивають великі голи

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона поділився враженнями від фінального матчу чемпіонату світу-2018 Франція – Хорватія.

"Виграла Франція, тому що призначили пенальті, який був придуманий арбітром. Мова про момент, коли м'яч потрапив у руку Перішічу. Перегляд VAR повинен був забезпечити чесне рішення.

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Під час фіналу я сиджу і кажу собі: вже не ти граєш – інші футболісти. Я набагато більше розважався з м'ячем, в порівнянні з тим, що відбувається зараз. Немає гравців, які тебе дивують. Немає гравців, які забивають великі голи.

Так, у нас є можливість бачити Неймара, Мессі, у якого немає помічників у збірній. У Азара ситуація краща, бо з ним грають Мертенс, Лукаку. У Бельгії дуже хороша команда. Але я не бачу збірну Бельгії переможцем чемпіонату світу", – Марадону Прессбол.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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Теги
ЧС 2018 Франція - Хорватія Дієго Марадона Дієго Марадона
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