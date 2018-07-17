Марадона: Зараз немає гравців, які забивають великі голи

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона поділився враженнями від фінального матчу чемпіонату світу-2018 Франція – Хорватія.

"Виграла Франція, тому що призначили пенальті, який був придуманий арбітром. Мова про момент, коли м'яч потрапив у руку Перішічу. Перегляд VAR повинен був забезпечити чесне рішення.

Марадона відвідав матч Динамо Брест та тепло обійняв Мілевського

Під час фіналу я сиджу і кажу собі: вже не ти граєш – інші футболісти. Я набагато більше розважався з м'ячем, в порівнянні з тим, що відбувається зараз. Немає гравців, які тебе дивують. Немає гравців, які забивають великі голи.

Так, у нас є можливість бачити Неймара, Мессі, у якого немає помічників у збірній. У Азара ситуація краща, бо з ним грають Мертенс, Лукаку. У Бельгії дуже хороша команда. Але я не бачу збірну Бельгії переможцем чемпіонату світу", – Марадону Прессбол.