Защитник "чаек" Марк Кукурелья достаточно близок к переезду в Манчестер. Его хочет видеть в команде Хосеп Гвардиола.

23-летний левый защитник уже согласовал детали личного контракта с Ман Сити. Теперь "горожанам" осталось договориться с Брайтоном об условиях выкупа игрока.

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Как информирует инсайдер Фабрицио Романо , действующие чемпионы Англии готовы сделать первое предложение по Кукурелье, чтобы усилить левый фланг защиты, где играет Александр Зинченко. Стороны в ближайшие дни приступят к переговорам. Брайтон хочет заработать на продаже Марка около 30 миллионов евро.

Заметим, воспитанник Барселоны в завершившемся сезоне АПЛ провел 34 поединка. Прошлого лета Марк дебютировал за сборную Испании.

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