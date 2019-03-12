Манчестер Сити – Шальке: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19 Манчестер Сити принимает Шальке. Анонс и прогноз на поединок читайте на сайте "Футбол 24".

Манчестер Сити – Шальке

12 марта, 22:00. Манчестер, Сити оф Манчестер

Телетрансляция на канале Футбол 2, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

После победы в Гельзенкирхене Манчестер Сити настроен закрепить успех и на домашней арене. Выездная победа со счетом 3:2 делает именно команду Хосепа Гвардиолы фаворитом на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Шальке для выхода в следующую стадию необходимо забивать минимум дважды, при этом следует и не пропустить в свои ворота. Будем откровенны, шансов не так много. Если команда Доменико Тедеско еще может при определенных условиях рассчитывать на несколько забитых мячей, то сохранить свои ворота "сухими" будет крайне сложно. Будем откровенны, Манчестер Сити – явный фаворит на выход в 1/4 финала ЛЧ, даже если вспомнить недавние камбэки Аякса и Манчестер Юнайтед.

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Команда Хосепа Гвардиолы вышла в единоличные лидеры чемпионата Англии, опередив Ливерпуль на одно очко. "Горожане" уверенно мчатся ко второму подряд чемпионству, а также настроены наконец-то выиграть и Лигу чемпионов. В то же время Шальке откровенно проваливает сезон в чемпионате, проиграв последние 5 из 6-ти поединков. Команда Доменико Тедеско разместилась неподалеку от зоны вылета, а сам тренер находится под серьезной угрозой отставки.

Обе команды не смогут сыграть оптимальным составом. У хозяев поединок пропустят дисквалифицированные Отаменди и Фернандиньо, из-за травм не сыграют де Брюйне, Менди и Браво. Под определенным вопросом участие в поединке Компани и Стоунза. У Шальке тоже проблемы – Маскарель, Шопф и Калиджури травмированы, а Харит и Ут по решению Доменико Тедеско даже не прилетели в Манчестер.

Отдельной "изюминкой" матча может стать противостояние Александра Зинченко и Евгения Коноплянки. Положение обоих игроков сборной Украины в своих командах разное – если Зинченко стал основным игроком команды и даже был признан лучшим игроком месяца, то Коноплянка вновь близок к уходу из Шальке, который летом планирует перестройку. Впрочем, кадровая ситуация "кнаппен" намекает, что Евгений может получить свой шанс в этой игре.

Ориентировочные составы

Манчестер Сити: Эдерсон, Данило, Уокер, Ляпорт, Зинченко, Бернарду Силва, Гюндоган, Давид Силва, Стерлинг, Агуэро, Сане.

Шальке: Ферманн, Стамбули, Сане, Настасич, Маккенни, Руди, Очипка, Бенталеб, Коноплянка, Эмболо, Бургшталлер.

Дисквалифицированные: Фернандиньо, Отаменди (оба – Манчестер Сити)

Травмированные: де Брюйне, Менди, Браво – Маскарель, Шопф, Калиджури

Под вопросом: Компани, Стоунз

Не сыграют по другим причинам: Харит, Ут (оба – Шальке).

Прогноз "Футбол 24": 3:0

Шальке проваливает сезон в Бундеслиге и после этого матча сконцентрируется на исправлении положения в чемпионате Германии. Манчестер Сити уверенно выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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