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Мама Месси: Лео плачет из-за критики в сборной Аргентины

21 июня 14:51 185 Читати українською
Мама Месси: Лео плачет из-за критики в сборной Аргентины
Месси вместе с матерью

Мать Лионеля Месси Селия Куччиттини рассказала, как ее сын переносит критику в сборной Аргентины.

"На самом деле, люди очень любят Лео, и он это чувствует и ценит. Я вижу, что он имеет большие надежды, связанные с чемпионатом мира. Лео хочет выиграть этот кубок больше, чем кто-либо другой.

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Семья всегда поддерживает Лео, когда его критикуют в сборной Аргентины. Некоторые говорят, что он приезжает сюда только из чувства долга, но это неправда. Если бы они видели, как он страдает и плачет каждый раз, когда его критикуют... Нас также это сильно болит.

Я хочу, чтобы он берег себя и наслаждался игрой, как тогда, когда он только начинал свой путь в Грандоли (район Росарио – прим.ред)", – цитирует мать Месси AS.

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ЧМ 2018 Аргентина Аргентина Лионель Месси Лионель Месси
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