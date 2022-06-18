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Серхио Рамос резко ответил Марадоне и неожиданно возвеличил Месси

21 июня 11:29 791 Читати українською
Серхио Рамос резко ответил Марадоне и неожиданно возвеличил Месси
Серхио Рамос / Reuters

Капитан сборной Испании Серхио Рамос язвительно прокомментировал критику легендарного аргентинца Диего Марадоны в свой адрес, сравнив того с Лионелем Месси.

"Все в Аргентине знают, что Марадона на световые годы позади лучшего аргентинского игрока в истории, которым для меня является Лионель Месси", – цитирует защитника после матча против сборной Ирана Marca.

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Таким образом капитан "Фурии рохи" ответил на слова Марадоны о том, что Рамос не является настоящим лидером на поле, как, к примеру, капитан сборной Уругвая Диего Годин.

Напомним, что Серхио Рамос также является капитаном мадридского Реала, за который играет извечный соперник Месси Криштиану Роналду. Аргентинец и португалец получили по пять "Золотых мячей" и по-разному успели начать ЧМ-2018: Роналду забил 4 мяча в двух поединках, а Месси не сумел реализовать пенальти в поединке против Исландии (1:1).

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