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Мама Мессі: Лео плаче через критику в збірній Аргентини

21 червня 14:49 1016 Читать на русском
Мама Мессі: Лео плаче через критику в збірній Аргентини
Мессі разом з матір'ю

Матір Ліонеля Мессі Селія Куччіттіні розповіла, як її син переносить критику в збірній Аргентини.

"Насправді, люди дуже люблять Лео, і він це відчуває та цінує. Я бачу, що він має великі надії, пов'язані з чемпіонатом світу. Лео хоче виграти цей кубок більше, ніж будь-хто інший.

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Сім'я завжди підтримує Лео, коли його критикують через збірну Аргентини. Дехто говорить, що він приїжджає сюди лише через почуття обов'язку, але це неправда. Якби вони бачили, як він страждає та плаче кожного разу, коли його критикують... Нас також це сильно болить.

Я хочу, щоб він беріг себе та насолоджувався грою, як тоді, коли він лише починав свій шлях в Грандолі (район Росаріо – прим.ред)", – цитує матір Месс AS.

Теги
ЧС 2018 Ліонель Мессі Ліонель Мессі Аргентина Аргентина
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