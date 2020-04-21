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Малком: Привык в Барселоне тренироваться по 40-50 минут, поэтому и получил травму

16:14 63 Читати українською
Малком: Привык в Барселоне тренироваться по 40-50 минут, поэтому и получил травму
Малком

Вингер Зенита сравнил тренировки в Испании и в России, а также в шутку объяснил причины своего повреждения.

"В Зените тренируюсь гораздо больше – здесь по два занятия в день. Думаю, именно поэтому я получил травму (смеется). Привык тренироваться по 40-50 минут в Барселоне", – рассказал Малком в интервью SER Catalunya.

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Напомним, что Малком летом 2018-го перешел в Барселону, но не сумел закрепиться в команде Эрнесто Вальверде. Предыдущий наставник Барсы, по слухам, давал футболистам очень много свободы.

Уже через год каталонцы продали вингера за 40 миллионов евро в Зенит. В России Малком также играет мало, ведь в августе получил травму, которая выбила его из футбола до конца года.

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