toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Россия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Экс-игрок Барселоны заявил о готовности выступать за сборную России

10:36 116 Читати українською
Экс-игрок Барселоны заявил о готовности выступать за сборную России
Малком / ФК Барселона

Бразильский вингер Зенита Малком заявил, что рассматривает вариант со сменой футбольного гражданства.

"Если я не буду получать вызов из сборной Бразилии, и если сборная России захочет видеть у себя Малкома, то почему бы и нет.

Украинский вратарь пропустил 7 голов в чемпионате России – бешеный разгром с участием экс-игрока Барселоны и Ракицкого

Мой приоритет – сборная Бразилии. Я – бразилец. Я мечтаю играть за свою сборную. Но если не получится, то не вижу ничего плохого в смене спортивного гражданства. Есть другие бразильцы, которые так поступили", – цитирует Малкома Foot Mercato.

Напомним, летом прошлого года Малком перешел из Барселоны в Зенит за 40 млн евро. В клубе из Санкт-Петербурга бразилец получает около 8 млн евро в год. В текущем сезоне он сыграл за российский клуб 6 матчей и забил 1 гол.

Магия на Стэмфорд Бридж, шок Симена, удивительные бисиклеты: лучшие голы Роналдиньо – великого шоумена в мире футбола

blog_ava
"Моя девушка сказала, что останется со мной, если я куплю авто": легионер УПЛ вспомнил начало карьеры
00:40
443
Теги
Зенит Зенит Россия Россия Россия Малком Малком
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
12
мин
Ювентус
21:45
Лечче
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук