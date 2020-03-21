Экс-игрок Барселоны заявил о готовности выступать за сборную России

Бразильский вингер Зенита Малком заявил, что рассматривает вариант со сменой футбольного гражданства.

"Если я не буду получать вызов из сборной Бразилии, и если сборная России захочет видеть у себя Малкома, то почему бы и нет.

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Мой приоритет – сборная Бразилии. Я – бразилец. Я мечтаю играть за свою сборную. Но если не получится, то не вижу ничего плохого в смене спортивного гражданства. Есть другие бразильцы, которые так поступили", – цитирует Малкома Foot Mercato.

Напомним, летом прошлого года Малком перешел из Барселоны в Зенит за 40 млн евро. В клубе из Санкт-Петербурга бразилец получает около 8 млн евро в год. В текущем сезоне он сыграл за российский клуб 6 матчей и забил 1 гол.

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