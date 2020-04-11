toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Россия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

Малком получил награду от Зенита с помощью дрона – экс-форвард Барселоны адаптировался к российским условиям изоляции

12:40 22 Читати українською
Малком получил награду от Зенита с помощью дрона – экс-форвард Барселоны адаптировался к российским условиям изоляции
Малком / Фото ФК Зенит

Зенит нашел способ для награждения своих игроков в условиях пандемии.

Питерский Зенит признал Маклкома лучшим игроком клуба в прошлом месяце и решил вручить бразильцу традиционную награду.

Селюк похвастался своим трансфером легионера из России в Динамо

Из-за карантина форвард сидит только дома, поэтому питерцы использовали дрон для передачи символической бутсы. Получилось довольно эффектно.

Напомним, Малком переехал в Россию, перебравшись из Барселоны летом за 40 млн евро.

Голодуючі Поволжя-4: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – дехто міняє паспорти

blog_ava
Караваев: Несколько раз просил футболку у Роналду, но он не захотел обмениваться
00:20
157
Теги
Зенит Зенит Россия Видеоновости Малком Малком
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
19
мин
Реймс
21:00
Тулуза
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук