Малком получил награду от Зенита с помощью дрона – экс-форвард Барселоны адаптировался к российским условиям изоляции

Зенит нашел способ для награждения своих игроков в условиях пандемии.

Питерский Зенит признал Маклкома лучшим игроком клуба в прошлом месяце и решил вручить бразильцу традиционную награду.

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Из-за карантина форвард сидит только дома, поэтому питерцы использовали дрон для передачи символической бутсы. Получилось довольно эффектно.

Напомним, Малком переехал в Россию, перебравшись из Барселоны летом за 40 млн евро.

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