Малиновский забил гол за Генк 3-й матч подряд – видео

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский демонстрирует феерическую форму. Экс-хавбек Зари отличился в третьем подряд товарищеском матче за Генк.

Малиновский забил гол, как делал это в предыдущих двух спаррингах. В субботу наступила очередь Олимпиакоса. Греческий гранд уступил Генку с разгромным счетом 0:4. Украинец забил второй гол на 33-й минуте.

Малиновский: Чемпионат Бельгии идеален для профессионального роста

Добавим, что Руслан провел на поле весь матч. Малиновский был очень активен, мог еще несколько раз забивать и оформить хет-трик, а также ассистировать партнерам. Полузащитник Генка ранее забивал в 2-х матчах за 2 дня, а его команда выигрывала 6:1 и 5:2.

Генк – Олимпиакос: смотрите видео гола Малиновского