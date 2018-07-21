Малиновский забил гол за Генк 3-й матч подряд – видео

Украина — 22:05 127
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Суперкубок Украины 2018 Шахтер – Динамо: Пятов бессмысленным фейлом дарит киевлянам гол
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Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция Суперкубка Украины 2018Украина — 20:55 3784
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Шевченко продолжит возглавлять сборную УкраиныСборная Украины — 20:03 163
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"Ярмоленко будет трансфером сезона": как англичане реагируют на результативную игру украинца за Вест ХэмАнглия — 19:05 877
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Ярмоленко провел второй хороший матч за Вест Хэм, но команда украинца не удержала победу над ПрестономАнглия — 19:03 183
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