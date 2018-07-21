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Малиновский забил гол за Генк 3-й матч подряд – видео

21:08 75 Читати українською
Малиновский забил гол за Генк 3-й матч подряд – видео
Руслан Малиновский принимает поздравления / фото Генк

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский демонстрирует феерическую форму. Экс-хавбек Зари отличился в третьем подряд товарищеском матче за Генк.

Малиновский забил гол, как делал это в предыдущих двух спаррингах. В субботу наступила очередь Олимпиакоса. Греческий гранд уступил Генку с разгромным счетом 0:4. Украинец забил второй гол на 33-й минуте.

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Добавим, что Руслан провел на поле весь матч. Малиновский был очень активен, мог еще несколько раз забивать и оформить хет-трик, а также ассистировать партнерам. Полузащитник Генка ранее забивал в 2-х матчах за 2 дня, а его команда выигрывала 6:1 и 5:2.

Генк – Олимпиакос: смотрите видео гола Малиновского

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