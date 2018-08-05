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Генк сыграл вничью с Сент-Трюйденом Безуса: Малиновский забил фантастический гол

20:52 263 Читати українською
Генк сыграл вничью с Сент-Трюйденом Безуса: Малиновский забил фантастический гол
Руслан Малиновский / фото из соцсетей

Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский забил очередной гол за бельгийскую команду.

Руслан Малиновский на 68 минуте вывел Генк вперед в матче против Сент-Трюйдена. Игрок национальной сборной Украины безупречно выполнил штафний удар примерно с 25-ти метров.

Малиновский мог перебраться в Испанию – Генк отказался продавать украинца за 7 млн евро

Стоит отметить, что Сент-Трюйден, за который выступает Роман Безус, уже через четыре минуты восстановил паритет усилиями Эндо.

Руслан провел на поле весь поединок. Безус покинул поле на 70-ой минуте.

Чемпионат Бельгии

Генк – Сент-Трюйден – 1:1

Голы: Малиновский, 68 – Эндо, 72

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Видеоновости Руслан Малиновский Руслан Малиновский Генк Генк Бельгия Сент-Трюйден Сент-Трюйден
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