"Мы хотим вернуться в Лигу чемпионов и что-то выиграть. Мне нравится наш стиль игры, это также одна из причин, почему я перешел сюда.

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Мы играем в динамичный футбол, прессингуем, контролируем мяч, команда постоянно атакует", – цитирует Малиновского La Minute OM.

Напомним, после 27-ми туров Марсель идет в турнирной таблице Лиги 1 на второй строчке, отставая от ПСЖ на 10 пунктов. Свой следующий поединок подопечные Игора Тудора проведут в воскресенье, 19 марта, против Реймса.

Малиновский в текущем сезоне провел за Марсель 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

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