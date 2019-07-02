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Малиновский должен стать самым большим трансфером Генка за всю историю, – спортивный директор клуба

18:14 185 Читати українською
Малиновский должен стать самым большим трансфером Генка за всю историю, – спортивный директор клуба
Руслан Малиновский / FOTO: BELGA

Спортивный директор Генка Димитри де Конде рассказал, при каких условиях Руслан Малиновский может покинуть клуб.

"Я чувствую, что Малиновский хочет перейти в топ-чемпионат Европы. Учитывая его возраст, это понятно. Мы хотим внести свой вклад в эту историю. При условии, что поступит надлежащее предложение.

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Если такого предложения не поступит, мы будем настаивать на том, чтобы он остался в Генке. Должно быть взаимное уважение. У меня сложилось впечатление, что Руслан понял это. Недоразумения, возникшие в течение последних недель, удалось уладить.

К нему есть серьезный интерес. Учитывая умения Малиновского, он должен стать нашим самым большим трансфером за всю историю", – цитирует де Конде Voetbalkrant.

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Руслан Малиновский Руслан Малиновский Генк Генк Бельгия Украинцы за рубежом
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